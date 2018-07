US-Industriekonzern: General Electric verliert in Deutschland über 3000 Mitarbeiter

MünchenDer angeschlagene US-Konzern General Electric verliert im Zuge seiner Umstrukturierungspläne in Deutschland mehr als 3000 Mitarbeiter. Etwa ein Drittel der 10.000 GE-Mitarbeiter seien von den Abspaltungs- und Verkaufsplänen betroffen, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Prag. Von einem Stellenabbau in dieser Größenordnung, von dem das Magazin „Capital“ vorab berichtete, könne aber keine Rede sein.