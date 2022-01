US-Industriekonzern: Lieferprobleme werfen General Electric zurück

Der Siemens-Rivale General Electric (GE) kämpft mit Lieferschwierigkeiten, hofft aber im neuen Jahr wieder auf Umsatz- und Gewinnzuwächse. 2021 schrumpfte der Umsatz aus dem Industriegeschäft unerwartet um zwei Prozent auf 70,2 Milliarden Dollar, wie GE am Dienstag mitteilte. Als Grund führte GE-Chef Larry Culp an, dass sich die weltweiten Störungen in der Lieferkette im vierten Quartal verschärft hätten und dies vor allem in der Medizintechnik zu längeren Lieferzeiten und höheren Lagerbeständen geführt habe.