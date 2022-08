US-Konzern Trotz Milliardendeals: Moderna bekräftigt Impfstoff-Umsatzziel

Moderna erwartet weiter einen Umsatz von 21 Milliarden Dollar, da die Bestellungen aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen im Rahmen der Impfallianz Covax zurückgehen. „Covax will die Dosen, die sie bestellt haben, nicht haben“, sagte Vorstandschef Stephane Bancel am Mittwoch. In der vergangenen Woche hatte Moderna einen bis zu 1,74 Milliarden Dollar schweren Deal mit der US-Regierung zur Lieferung seines Omikron-Boosters abgeschlossen.