US-Pharmakonzern: Corona-Impfstoff lässt bei Pfizer die Kassen klingeln

Bei Pfizer füllt der mit dem Mainzer Biotechunternehmen Biontech entwickelte Covid-19-Impfstoff die Kassen stärker als erwartet. Der Vorstand des US-Pharmakonzerns hob seine Umsatzziele für das Vakzin auf 26 Milliarden Dollar an von zuvor 15 Milliarden im laufenden Jahr, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Dabei geht das Management davon aus, dass in diesem Jahr 1,6 Milliarden Impfdosen ausgegeben werden. Insgesamt soll der Konzernumsatz auf 70,5 bis 72,5 Milliarden Dollar in die Höhe schnellen.