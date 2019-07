US-Pharmakonzern: Gilead erhöht Anteil an Biotechfirma Galapagos

Foster CityDer US-Pharmakonzern Gilead Sciences stockt im Rahmen einer milliardenschweren Transaktion seine Beteiligung an dem belgisch-niederländischen Biotech-Unternehmen Galapagos auf. Gilead investiere 1,1 Milliarden Dollar, um seinen Anteil auf 22 Prozent von 12,3 Prozent zu erhöhen, teilten die beiden Firmen mit. Zum Erhalt exklusiver Produktrechte außerhalb Europas im Zuge einer Kooperation zur Vermarktung und Entwicklung von Medikamenten zahle Gilead zudem 3,95 Milliarden Dollar an Galapagos. Galapagos ist in der Wirkstoffforschung tätig. Gilead Sciences erforscht Therapien unter anderen für HIV, Hepatitis B und Hepatitis C.