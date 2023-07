US-Pharmakonzern: Lilly-Medikament wirkt deutlich bei Alzheimer-Patienten im Frühstadium

Lilly hatte zuvor berichtet, dass bei 24 Prozent der gesamten Donanemab-Behandlungsgruppe Hirnschwellungen auftraten. Zu Hirnblutungen kam es bei 31 Prozent der Studienteilnehmer in der Donanemab-Gruppe, verglichen mit etwa 14 Prozent in der Gruppe, die ein Placebo erhielten. Zudem wurden drei Todesfälle mit der Behandlung in Verbindung gebracht.