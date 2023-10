US-Pharmakonzern: Merck hebt Umsatzprognose – wegen hoher Nachfrage nach Corona-Medikament

Molnupiravir wurde zu Beginn der Coronakrise, als es nur wenige Behandlungsmöglichkeiten gab, als potenzieller Durchbruch gefeiert, wurde aber bald durch das Konkurrenzprodukt Paxlovid von Pfizer in den Schatten gestellt. Paxlovid dominiert den Markt für die Behandlung von Corona in den USA. In der EU bekam Molnupiravir keine Zulassung. In Japan ist das Medikament Merck-Angaben zufolge jedoch marktführend.