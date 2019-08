US-Pharmakonzern: Opioid-Prozess: Johnson & Johnson zu 572 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt

Der Generalstaatsanwalt von Oklahoma, Mike Hunter, hatte von J&J eine Zahlung von mehr als 17 Milliarden Dollar gefordert. Damit sollte der Staat in den kommenden 30 Jahren bei der Bekämpfung der Opioid-Krise unterstützt werden. J&J hat Vorwürfe zurückgewiesen, über Jahre die Risiken für süchtigmachende Schmerzmittel in seinen Marketingkampagnen verharmlost zu haben. Der Konzern kündigte Berufung an.