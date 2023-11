US-Pharmariese Eli Lilly investiert zwei Milliarden in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz verstärkt mit der Milliarden-Investition seine Bedeutung als Biotech- und Pharma-Cluster in Deutschland mit Firmen wie Biontech in Mainz oder Boehringer in Ingelheim. Reuters hatte bereits am Mittwoch von der milliardenschweren Investition des US-Pharmariesen in Deutschland berichtet. Das Unternehmen hat für Freitag zu einer Pressekonferenz in Berlin eingeladen, an der auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Gesundheitsminister Karl Lauterbach teilnehmen. Gleichzeitig werden die Pläne in Alzey vorgestellt, unter anderem mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Wir haben bewusst für Freitag, 14 Uhr, zu einer Pressekonferenz eingeladen, um für die Stadt Alzey sehr erfreuliche Entwicklungen bekanntzugeben“, sagte der Bürgermeister von Alzey, Steffen Jung, zu Reuters. Bis dahin werde er Medienberichte nicht kommentieren.