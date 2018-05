US-Sanktionen: Oligarch reduziert Anteile an Oerlikon

ZürichDer mit US-Sanktionen belegte russische Oligarch Viktor Vekselberg baut seine Beteiligungen an zwei Schweizer Unternehmen ab. Sein Anteil am Anlagenbauer Oerlikon sinke auf 19,9 Prozent, wie ein Sprecher Vekselbergs am Freitagabend erklärte. Der letzten Offenlegungsmeldung vom November zufolge hielt der Milliardär über zwei Anlagevehikel zuvor rund 43 Prozent an dem Traditionskonzern. Beim Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach habe Vekselberg seinen Anteil auf 12,6 Prozent von zuletzt rund 42 Prozent reduziert. Die Anteile hätten Renova-Manager sowie Stiftungen der Investoren Evgeny Olkhovik and Vladimir Kremer übernommen, hieß es in einer Mitteilung von Vekselbergs Beteiligungsgesellschaft Liwet.