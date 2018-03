US-Strafzölle: „Das verstößt eindeutig gegen Regeln der WTO“

Wie es mit seinem Stahlgeschäft in den USA weitergeht, erfährt Wolfgang Eder meist per Kurznachrichtendienst Twitter. Seit Wochen beobachtet der Chef des österreichischen Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine die Tweets von US-Präsident Donald Trump. Kaum ein europäisches Stahlunternehmen ist so stark in den USA aktiv wie Voestalpine. An 47 Standorten beschäftigt das Unternehmen mehr als 3000 Mitarbeiter in den USA. Die Willkür des US-Präsidenten hat das US-Geschäft in manchen Bereichen zur Zitterpartie gemacht. „Wir sollten uns auf Überraschungen gefasst machen“, verkündete Eder noch am Mittwoch in einer vertraulichen Runde.