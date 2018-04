US-Strafzölle: „Der europäische Aluminiummarkt gerät unter Druck“

Wie stark ist Hydro von Exporten in die USA abhängig?

Hydro exportiert Aluminium in die USA, sowohl in Rohform als auch in Form von Halbzeugen. Konkrete Aussagen zur Abhängigkeit von US-Exporten der einzelnen Geschäftsbereiche möchte ich gegenwärtig noch nicht tätigen. Betrachtet man die Walzsparte des Unternehmens, die einen Großteil von Hydro in Deutschland ausmacht, steht fest: unser Kernmarkt ist Europa.

Welche Bereiche von Hydro wären von US-Strafzöllen betroffen?

Wir sind das weltweit einzige komplett integrierte Aluminium-Unternehmen mit Aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die USA sind ein wichtiger Markt entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Als Unternehmen wären wir in den verschiedenen Geschäftsbereichen in unterschiedlichem Maße von den Zöllen betroffen.