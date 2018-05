US-Strafzölle: Europäische Stahlkonzerne fordern im Zollstreit mehr Schutz durch die EU

Voestalpine hat seine Präsenz in den USA zuletzt ausgebaut. Die Österreicher besitzen 49 Standorte mit rund 3000 Arbeitsplätzen in den USA. Erst vor eineinhalb Jahren haben sie eine Eisenschwamm-Anlage mit einem Investitionsvolumen von über 550 Millionen Euro in der texanischen Hafenstadt Corpus Christi eröffnet.