US-Subventionspaket: Schaeffler kündigt verstärkte Investitionen in den USA an

Dabei gehe es aber nicht darum, die bestehende Produktion in die USA zu verlagern. „Aber die nächsten Werke bauen wir eher in Amerika. Es besteht die Gefahr, dass Europa der Verlierer dieser Umverteilung wird“, sagte er. In Europa gebe es zwar auch eigene Programme. „Die Frage ist, was am besten wirkt“, sagte Rosenfeld.