New YorkDer US-Konzern General Electric erwägt Insidern zufolge die Fusion seiner Sparte zum Bau von Zugantrieben mit dem US-Zugausrüster Wabtec. Ein solches Vorhaben, bei dem das neugeschaffene Unternehmen mit mehr als 20 Milliarden Dollar bewertet werden könnte, könnte schon in dieser Woche angekündigt werden, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.