USA: Bayer soll beim Großteil der 125.000 Glyphosat-Klagen Einigungen erzielt haben

Chris Loder, Sprecher für Bayer in den USA, wollte sich nicht zu Einzelheiten der Gespräche äußern. Er sagte jedoch, das Unternehmen habe am Freitag „Fortschritte bei den Mediationen“ der Rechtsstreitigkeiten erzielt. Bayer werde eine Lösung in Betracht ziehen, wenn diese finanziell angemessen sei und einen Prozess zur Lösung potenzieller künftiger Rechtsstreitigkeiten biete, erklärte der Bayer-Sprecher per E-Mail.