USA drohen mit Zöllen Warum der Staatsbeihilfen-Zank Boeing und Airbus schadet

Und die könnten größer sein als die aus den USA. Der Wert der laut WTO illegalen US-Hilfen könnte mit bis zu 15 Milliarden Doller sogar die europäischen Hilfen an Airbus übersteigen. Dazu laufen die US-Hilfen noch weiter. Denn die Vereinigten Staaten zahlten die Hilfen auch noch beim Bau des jüngsten Modells, dem Langstreckenflieger 777X. Dagegen wollte Airbus bei seinem Konkurrenzmodell A350 fast nichts an Hilfen. „Die brachten uns angesichts der ohnehin niedrigen Zinsen wenig bis gar nichts“, so ein hochrangiger Airbus-Manager.



Außerdem ist ohnehin völlig unklar, ob einer der Hersteller wirklich unterm Strich einen Schaden hatte. Denn am Ende bekamen beide nicht nur Hilfen in vergleichbarer Höhe. Beide Hersteller verkauften reichlich Flugzeuge – „und zwar mehr als sie nach heutiger Planung bauen können“, so der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt.