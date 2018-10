USA Hurrikan „Florence“ verhagelt Autobauern das Geschäft

DetroitDer Hurrikan „Florence“ hat mehreren Autobauern das Geschäft in den USA verdorben. So gingen die Absätze bei Ford im September binnen Jahresfrist um gut elf Prozent zurück, wie der US-Autobauer am Dienstag mitteilte. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass die Menschen in den Katastrophengebieten von North und South Carolina mit den Wassermassen kämpften statt in die Autohäuser zu kommen.