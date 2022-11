Vakuumpumpen-Hersteller: Mehrheitsaktionär will Pfeiffer Vacuum übernehmen – Aktie springt 27 Prozent in die Höhe

Mehrheitsaktionär Busch will den hessischen Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum enger an die Kandare nehmen. Das Familienunternehmen aus dem badischen Maulburg, das in der gleichen Branche tätig ist, strebt einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Pfeiffer an, um „die Koordination zwischen den beiden Unternehmensgruppen und insbesondere die Entscheidungsabläufe (zu) vereinfachen“, wie Pfeiffer Vacuum am Sonntagabend in Aßlar mitteilte. Das passe nach Ansicht von Busch auch besser zu einem Familienunternehmen.