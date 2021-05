Vakzin-Produktion Die heimlichen Gewinner des Impfstoff-Booms

Die Branche arbeitet meist im Verborgenen. Die Unternehmen fallen nur auf, wenn etwas schiefläuft. Dazu freilich gab es in jüngster Zeit einige Vorkommnisse: So entdeckten die italienischen Behörden vor gut einem Monat in einem Werk von Catalent in der Nähe von Rom rund 29 Millionen Impfdosen von AstraZeneca. Das Misstrauen war groß – schließlich steht AstraZeneca im Verdacht, die EU bei Impfstoff-Lieferungen zu benachteiligen. Catalent erklärte sogleich, die Lagerung von 29 Millionen Impfdosen in dem Werk sei nicht ungewöhnlich. Manchmal habe man dort auch mehr. AstraZeneca wies darauf hin, 16 Millionen der Einheiten seien bereits zur Lieferung in die EU vorgesehen, die restlichen 13 Millionen gingen über das Impf-Programm Covax der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an ärmere Länder.