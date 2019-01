Vale nach Katastrophe unter Druck „Das ist die traurige Konsequenz davon, dass die Unternehmen nichts gelernt haben“

Der Dammbruch an der Eisenerzmine Córrego do Feijão ist nicht der erste Unfall dieser Art in Brasilien – und es ist nicht das erste Mal, dass Vale in die Kritik gerät. Im Jahr 2015 gab es in Minas Gerais bereits ein ähnliches Unglück. Bei der „Tragödie von Mariana“ kam es in einem Eisenerzbergwerk zu einem Dammbruch an einem Rückhaltebecken. Damals kamen 19 Menschen ums Leben. Eine riesige Welle mit Schlamm und schädlichen Stoffen ergoss sich damals in angrenzende Ortschaften und kontaminierte den Fluss Rio Doce auf rund 650 Kilometern Länge, bis in den Atlantik floss die braunrote Brühe. Das damalige Betreiberunternehmen Samarco gehörte ebenfalls Vale sowie dem australisch-britischen Konzern BHP.