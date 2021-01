„Vanillisierung des Geschmacks“ Warum wir so gerne Vanille mögen

Guido Ritters Arbeitsstätte ist so etwas wie eine Mischung aus Chemielabor und Sterneküche. Im Food Lab in Münster stehen Gasherde neben Glaskolben, Computer neben angerichteten Tellern. Studenten und Wissenschaftler experimentieren hier an Limonaden, entwickeln neue Menüs. So ist es auf einem Video auf der Homepage zu sehen. Das große Ziel dahinter: Den Geschmackssinn zu verstehen.