Varian-Übernahme Siemens' Milliardenwette auf den Kampf gegen Krebs

Was für die Patienten viel Leid bedeutet, ist für die Unternehmen auch ein Wachstumsmarkt. Mit Krebstherapien und -diagnosen können Unternehmen Milliarden verdienen. Entsprechend investieren die Unternehmen: Vor wenigen Tagen kündigte der Medizintechnik-Anbieter Siemens Healthineers den Kauf des US-Konkurrenten Varian für rund 14 Milliarden Euro an – Varian hat sich auf die Strahlentherapie für Krebspatienten spezialisiert. Ähnliche Abschlüsse in der Krebstherapie könnten bald folgen.