Varian-Zukauf: EU will Siemens-Rekordübernahme angeblich durchwinken

Die EU-Kommission will die Übernahme des amerikanischen Krebs-Spezialisten Varian durch Siemens Healthineers laut einem Bericht durchwinken. Die Zugeständnisse des Erlanger Medizintechnik-Konzerns reichten den Brüsseler Wettbewerbshütern aus, sagten drei mit den Vorgängen vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Siemens-Tochter will 16,4 Milliarden Dollar für Varian zahlen.