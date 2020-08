Varta beendet Patentstreit mit Samsung Warum die Knopfbatterien aus Ellwangen so begehrt sind

Die Nachrichtenagentur Bloomberg bezeichnet Varta als Deutschlands „heißesten Börsenwert“. 2019 hat sich der Kurs der Aktie verdreifacht. So hat Varta-Chef Schein 2019 die Jahresprognose nicht weniger als dreimal nach oben korrigiert, der Umsatz soll jetzt bei über 330 Millionen Euro liegen, das Ergebnis bei bis zu 88 Millionen Euro. Für Commerzbank-Analyst Stephan Klepp ist selbst das „erst der Anfang“.



Alleine das Geschäft mit dem US-Konzern Apple scheint ein lohendes Geschäft für das Unternehmen mit Sitz in Ellwangen, Baden-Württemberg, zu sein. Offiziell sagt Varta-Chef Schein auf die Frage, ob sein Unternehmen Batterien für die Airpods liefert – die meistverkauften kabellosen Kopfhörer der Welt –, zwar, dass „einzelne Kundenprojekte der Vertraulichkeit unterliegen“. Dabei ist es in der Branche ein offenes Geheimnis, dass Varta den US-Konzern beliefert. Apple hat in der Vergangenheit rund 30 Millionen Kopfhörer pro Jahr verkauft, das macht 60 Millionen Batterien. Von seinen Airpods Pro will der Konzern noch mehr absetzen. Batterielieferant Varta erhöht daher bis Jahresende die Gesamtkapazität auf 60 Millionen Lithium-Ionen-Knopfzellen. 2020 entsteht eine neue Lithium-Ionen-Fabrik. Bis 2022 will Varta den Jahresausstoß auf 150 Millionen Batterien hochfahren.