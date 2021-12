Vas Narasimhan Novartis-CEO sieht Besserung bei Corona im Frühjahr

Der CEO des Schweizer Pharmakonzerns Novartis, Vas Narasimhan, sieht eine Entspannung bei der weltweiten Corona-Pandemie erst in wenigen Monaten: „Im Frühjahr könnte sich die Lage bessern. In den nächsten vier bis sechs Monaten werden sich viele Menschen immunisieren - weil sie sich entweder impfen lassen oder vom Virus befallen werden“, erklärte Narasimhan in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. Vor allem in den Industrieländern werde die Bevölkerung also stärker gewappnet sein, so der Novartis-CEO gegenüber dem Magazin: „Wie die Omikron-Variante wirkt, werden wir sehen müssen. Da ist es für eine Aussage noch zu früh.“