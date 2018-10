Vattenfall, Wirecard, Fresenius Die Quartalszahlen des Tages

In Deutschland stehen für die Schweden 2019 große Veränderungen an. Das Land Hamburg wird Vattenfalls Anteile am kommunalen Wärmenetz für rund 625 Millionen Euro zurückkaufen und künftig selbst betreiben. Die 700 Angestellten sollen in ein neues Unternehmen überführt werden, erklärte Vattenfalls CEO Magnus Hall. Verhandlungen über Details laufen noch. Auch in Berlin könnte Vattenfall ein Verlust des Stromnetzes drohen. Ungeachtet dessen bleibe Deutschland für Vattenfall ein wichtiger Markt, erklärte Hall. Das Unternehmen will weiter stark in den Bereichen Stromverkauf, Wind- und Sonnenenergie investieren. Auch im Bereich Elektromobilität sehe man großes Potenzial.