VCI: Deutsche Chemiebranche warnt vor hartem Brexit

Vor den Folgen eines harten Brexits für die Pharmabranche hatte jüngst auch Merck-Chef Stefan Oschmann gewarnt. So liege Qualitätskontrolle von Arzneien größtenteils in Großbritannien. Selbst die Versorgung von Patienten sei im Ernstfall gefährdet. Pro Monat würden 45 Millionen Packungen Medikamente aus Großbritannien in die EU gebracht, 35 Millionen gingen umgekehrt auf die Insel.