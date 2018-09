VCI-Prognose Handelsstreit und Brexit belasten die Chemieindustrie

Die Unsicherheit dürfte die bundesweiten Tarifverhandlungen erschweren, die nach ergebnislosen ersten Gesprächen in den neun regionalen Bereichen am Mittwoch in Hannover starteten. Die Gewerkschaft IG BCE verweist auf Rekordergebnisse in der Branche und fordert eine Entgelterhöhung um sechs Prozent. Zudem solle das Urlaubsgeld verdoppelt werden, was ein zusätzliches Plus von 600 Euro pro Jahr wäre.