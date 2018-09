VDA-Präsident Nutzfahrzeugmesse IAA endet mit Rekorden

HannoverDie Nutzfahrzeugbranche hat auf ihrer Leitmesse IAA in Hannover mit 435 Weltpremieren neue Akzente gesetzt. „Die IAA hat gezeigt: Elektromobilität geht beim Nutzfahrzeug in Serie“, erklärte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, zum Abschluss des Branchentreffens am Donnerstag.