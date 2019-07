VDA-Statistik: Deutsche Auto-Exporte im ersten Halbjahr rückläufig

Deutlich zufriedener stimmten die Branche die Zulassungszahlen im Inland: Rund 1,8 Millionen Fahrzeuge wurden hierzulande in den ersten sechs Monaten zugelassen und damit etwa ein Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2018. Für das Gesamtjahr geht der VDA davon aus, dass die Produktion rund fünf Prozent unter dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Für Unsicherheit sorgt weiter der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die Diskussion rund um Zollschranken.

Mehr: US-Präsident Donald Trump will die Einfuhrzölle für chinesische Waren deutlich erhöhen. Das trifft Tesla, aber auch die deutschen Autohersteller. Warum der Handelskonflikt Tesla schadet – und chinesischen Autoherstellern nützt