VDMA: Auftragsplus für Maschinenbauer im ersten Halbjahr – trotz deutlichem Einbruch im Juni

„Nachdem sich die Stimmungsindikatoren in den zurückliegenden Monaten deutlich eingetrübt haben, ist das Minus im Juni wenig überraschend“, sagt VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Nach wie vor belasteten die Störungen in den globalen Lieferketten das Geschäft. Hinzu kämen Auftragsstornierungen infolge des Kriegs in der Ukraine.