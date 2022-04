VDMA-China-Chefin Claudia Barkowsky „Menschen werden unzufriedener mit der Null-Covid-Politik Pekings“

Das heißt, ein Lockdown in Peking wäre nicht vergleichbar mit einem Lockdown in Shanghai?

Wirtschaftlich betrachtet hätte ein Lockdown in Peking nicht annähernd die Dimension des Lockdowns in Shanghai. Allein der Stau im Hafen von Shanghai wird die Weltwirtschaft noch viele Wochen, vielleicht Monate beschäftigen. Der Hafen ist ein Umschlagplatz für die globale Supply Chain. Die Folgen des Lockdowns in Shanghai werden deutsche Unternehmen lange spüren.



Lesen Sie auch: Kein Entkommen: So brutal ist der Lockdown in Shanghai