VDMA Lieferketten machen Maschinen- und Anlagenbauern Sorgen

Dabei holt die Branche, die als Aushängeschild der Industrie in Deutschland gilt, den Rückstand aus dem von der Corona-Pandemie überschatteten Jahr 2020 in rasantem Tempo auf. Die Produktion werde in diesem Jahr um zehn Prozent steigen, sagte Haeusgen. Erst vor zwei Monaten hatte der Verband die Prognose auf sieben von vier Prozent erhöht. Grund dafür seien vor allem die Konjunkturprogramme in China und in vielen anderen Märkten, sagte Haeusgen. „Aber der Auftragseingang steht inzwischen auf einer breiteren Basis.“ Auch Orders etwa aus Deutschland und Italien zögen an.