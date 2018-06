VDMA: Maschinenbau-Export verzeichnet deutliches Plus im US-Geschäft

FrankfurtUnbeeindruckt von Handelskonflikten und dunkleren Wolken am Konjunkturhimmel haben Deutschlands Maschinenbauer ihr Exporttempo erhöht. In den ersten vier Monaten stieg die Ausfuhr von Maschinen „Made in Germany“ einschließlich Preiserhöhungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 56,1 Milliarden Euro, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.