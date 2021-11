VDMA: Maschinenbauer drehen auf – Unsicherheit durch Lieferengpässe

Die Maschinenbauer profitieren von der Konjunkturerholung nach dem Höhepunkt der Coronakrise. In den ersten neun Monaten dieses Jahres verbuchten die Hersteller von Maschinen „Made in Germany“ bei den Aufträgen ein Plus von 36 Prozent. Die Orders aus dem Inland seien um 19 Prozent gestiegen, das traditionell starke Exportgeschäft um 45 Prozent.