VDMA Zuversicht wächst: Maschinenbauer heben Prognose für 2021 an

Trotz der Krise hätten die Betriebe ihre Produktion und ihren Service aufrechterhalten und den Personalabbau in engen Grenzen gehalten, berichtete Haeusgen. „Damit hat der Maschinen- und Anlagenbau einen wichtigen Part gespielt, die Wirtschaft am Laufen zu halten und so in Deutschland und Europa weiterhin für ein stabiles wirtschaftliches Fundament zu sorgen“, sagte der seit Mitte Oktober amtierende VDMA-Präsident.