Veganuary Vegane Ernährung: weiterhin Trend oder längst Mainstream?

Beim Aufschlagen des Aldi-Prospekts springt einem der Veganuary und die verschiedenen passenden Produkte entgegen: vegane Baconwürfel der eigenmarke „Mein Veggie Tag“, vegane Pasta Topping von Terra Vegan, die thunfischfreie Thunfisch-Pizza von BettaF!sh oder vollkommen tierfreie Produkte von „Katjes“. Aldi macht bereits zum dritten Mal beim Veganuary mit, möchte seinen Konsumierenden damit zeigen, dass der „vegane Probemonat ein idealer Einstieg in die rein pflanzliche Lebensweise“ ist, erklärt Joachim Wehner von Aldi Nord. Laut dem Discounter hat Aldi neben Obst und Gemüse mittlerweile über 500 Produkte im Sortiment, die als vegan gekennzeichnet sind. Man wolle zeigen, „dass eine vegane Lebensweise keineswegs kompliziert oder teuer sein muss oder gar einseitig ist“, so Wehner. Aldi wolle Konsumenten mit der Teilnahme am Veganuary bei der veganen Ernährung unterstützen“, erklärt Dr. Annett Werny, Leiterin Unternehmensverantwortung bei Aldi Süd. Dafür werde im Januar aus dem Angebot „Frisch durch die Woche“ zwei Mal zu „Vegan durch die Woche“.