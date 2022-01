Veganuary Vegane Ernährung: weiterhin Trend oder längst Mainstream?

Allerdings gibt es auch einen neuen Player in der veganen Gefriertheke, der aufgrund seiner Marktgröße zeigt, wie relevant vegane Alternativen heute sind: Cremissimo. Zum Veganuary bringt sich der Marktführer beim Hauspackungseis mit der veganen Variante seines Klassikers Bourbon Vanille neu in den Markt ein. „Pflanzenbasierte Ernährung ist besser für uns und für unseren Planeten. Diese Überzeugung spiegelt sich nun in unserem Portfolio wider“, erklärt Nadja Kleszcz, Kommunikationsmanagerin beim Unilever, dem Mutterkonzern von Langnese und Cremissimo. Dafür nutzen sie auch ihre Position: „Als Marktführer erreichen wir viele Millionen Haushalte in Deutschland. Beim Veganuary möchten wir unsere Reichweiten nutzen, um noch mehr Menschen für eine vegane Ernährung zu begeistern.“ Der vegane Mainstream liegt damit heute auch im Tiefkühlfach.



