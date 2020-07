Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller VDIK-Präsident - Deutschem Automarkt droht schwächstes Jahr seit 1989

Das Autojahr 2020 werde wegen der Coronavirus-Krise das schwächste seit 30 Jahren. „Wir erleben einen massiven Einbruch, der deutlich größer ist als in der Finanzkrise“, sagte Zirpel. Der Verband rechne für dieses Jahr mit der Zulassung von 2,8 Millionen Neuwagen in Deutschland. Das sei ein Minus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zuletzt seien 1989 in Deutschland gut 2,8 Millionen Autos angemeldet worden. Dies sei aber eine optimistische Prognose. „Kumuliert liegt das Minus bis Ende Juni bei 35 Prozent. Die Erholung im zweiten Halbjahr muss also sehr kräftig ausfallen, wenn es am Ende minus 20 Prozent sein sollen“, sagte Zirpel.