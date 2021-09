Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Aufholjagd im deutschen Maschinenbau: Deutlich mehr Aufträge

Die deutschen Maschinenbauer setzen nach dem Höhepunkt der Corona-Krise ihre Aufholjagd fort. Im Juli seien die Auftragseingänge zum Vorjahresmonat um 37 Prozent gestiegen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Donnerstag mit. Die Inlandsbestellungen hätten um 24 Prozent zugelegt, die aus dem Ausland um 43 Prozent. Im weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-Zeitraum von Mai bis Juli betrage das Plus insgesamt 45 Prozent. „Das war der sechste Monat in Folge mit zweistelligen Zuwachsraten“, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Die Branche mit gut einer Million Beschäftigten verzeichne eine anhaltend hohe Nachfrage aus allen Teilen der Welt, auch aus dem Inland.