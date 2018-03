Verband präsentiert Jahreszahlen: Carsharing ist in Deutschland so beliebt wie nie

DüsseldorfDas Jahr 2018 begann für die deutsche Carsharing-Branche mit einer Schocknachricht: Im Kampf gegen Diesel-Abgase prüft die Bundesregierung derzeit, in fünf deutschen Städten kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einzuführen. Beobachter vermuten, dass Berlin so drohende Fahrverbote in deutschen Innenstädten verhindern will.