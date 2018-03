Verbandschef: Elektroindustrie will weiter wachsen

FrankfurtNach kräftigen Zuwächsen bei Produktion und Umsatz im laufenden Jahr steuert die Elektroindustrie 2012 weiteres Wachstum an. „Das Tempo dürfte sich aber gegenüber den vergangenen beiden Jahren deutlich verlangsamen“, sagte der Vorsitzende des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), Klaus Mittelbach, am Donnerstag in Frankfurt. Die Branche erwartet 2012 einen um Preiseffekte bereinigten Anstieg der Produktion um fünf Prozent. Beim Branchenumsatz wird ein weiteres Plus in Richtung der Rekordmarke von mehr als 185 Milliarden Euro angepeilt.