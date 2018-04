Verbot von Insektiziden: Gut für die Bienen, schlecht für Bayer

Das Freilandverbot für die Insektengifte könnte bei Bayer laut Branchenschätzungen zu jährlichen Umsatzeinbußen in dreistelliger Millionenhöhe führen. Die Aktie reagierte allerdings kurz nach der Bekanntgabe kaum. Im Vergleich zu den Milliardenumsätzen des Konzerns fallen die Millioneneinbußen wirtschaftlich kaum ins Gewicht. Zumal sich Bayer in absehbarer Zeit von einem der umstrittenen Insektizide trennen dürfte: Das inkriminierte Clothianidin geht an die BASF, damit Bayer die Kartellauflagen zur Übernahme von Monsanto erfüllen kann.