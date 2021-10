Verdacht der fahrlässigen Tötung: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Chemiepark-Explosion gegen drei Beschuldigte

Nach der Explosion in einem Chemiepark Ende Juli in Leverkusen hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen drei Beschuldigte eingeleitet. Es bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und des fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag mit.