Verhütung: US-Behörde lässt erste Antibabypille ohne Rezeptpflicht zu

Die erste Auslieferung soll allerdings erst im kommenden Jahr erfolgen. Für den Verkauf wird kein Mindestalter der Kundinnen vorausgesetzt. Erhältlich ist die Pille dann nicht mehr am Tresen, sondern direkt in den Verkaufsregalen. Wie viel das Medikament kosten soll, hat das Unternehmen Perrigo mit Sitz in Irland nicht mitgeteilt. In der Regel werden die Kosten für rezeptfreie Medikamente in den USA nicht von der Krankenversicherung übernommen.