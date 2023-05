Verkauf der Wärmepumpen-Sparte an Carrier Warum Familie Viessmann auf ihren Milliardendeal nur 1,5 Prozent Steuern zahlen muss

Im Fall von Viessmann sieht die Rechnung folgendermaßen aus: Carrier Global zahlt für die Viessmann Climate Solutions SE zwölf Milliarden Euro (davon 9,6 Milliarden Euro in bar sowie 58,6 Millionen eigene Aktien). In Viessmanns Büchern steht die verkaufte Tochter mit einem Buchwert von 200 Millionen Euro; dieser Betrag wird im Handelsregister als Grundkapital der Viessmann Climate Solutions SE angegeben. Daraus errechnet sich, dass die Familie Viessmann bei dem Verkauf einen Veräußerungsgewinn von 11,8 Milliarden Euro erzielt.



Von diesen Milliarden sind nun lediglich fünf Prozent, also 590 Millionen Euro, überhaupt steuerlich relevant. Auf sie fallen etwa 30 Prozent Körperschafts- und Gewerbesteuer an, insgesamt also rund 177 Millionen Euro. Weitere Steuerpflichten würden erst folgen, wenn die Familienmitglieder sich Geld aus dem Verkauf für private Zwecke ausschütten wollten.