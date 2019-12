Verkauf oder Börsengang: Thyssen-Krupp wirbt kräftig für seine Aufzugssparte

Die Verwaltung der Sparte soll schlanker aufgestellt und die Kosten in den nächsten Jahren um 80 Millionen Euro gesenkt werden. Der Konzern will die lukrative Sparte ganz oder in Teilen verkaufen oder an die Börse bringen. Die Entscheidung solle im ersten Quartal 2020 fallen, bekräftigte das Management am Mittwoch.