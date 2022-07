Verkauf von Technik aus den Niederlanden USA drängen Chipausrüster ASML, Export nach China einzuschränken

Das Thema sei während des Besuchs des stellvertretenden US-Handelsministers Don Graves in den Niederlanden und in Belgien Ende Mai und Anfang Juni zur Sprache gekommen, als das Thema Lieferketten erörtert wurde. Während der Reise hatte Graves auch den Hauptsitz von ASML in Veldhoven besucht und Konzernchef Peter Wennink getroffen.