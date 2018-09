Verkaufschef Eric Schulz geht Warum Airbus schon wieder einen Topmanager verliert

Doch so überrascht sich die Airbus-Führungsriege auch gibt, ganz plötzlich kommt der Abgang von Eric Schulz nicht. „Der Schritt war absehbar, denn da war von Anfang an der Wurm drin“, sagt ein hochrangiger Insider. Mangelnder Erfolg könnte auch ein Grund für das Aus sein, heißt es in Branche. Airbus verkaufte in diesem Jahr deutlich weniger Jets als in den Vorjahren – und als Erzrivale Boeing. Während die Amerikaner bis Ende Juli auf 487 Neuaufträge kam, schaffte Airbus mit 214 weniger als die Hälfte.